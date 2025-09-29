Tesla Pi Phone: il mito dell’assenza in tecnologia USA

Il Tesla Pi Phone è uno dei progetti più discussi della tecnologia contemporanea, ma in realtà non esiste. Il suo presunto prezzo di 789 dollari ha alimentato sogni su funzionalità come il collegamento diretto a Starlink, ricarica solare, minaggio di criptovalute e addirittura integrazione con Neuralink. Questo mito è nato da rendering e video concept nel 2021, diventando un’ossessione nei social media e su YouTube, ma la risposta di Elon Musk è sempre stata chiara: “Non stiamo facendo un telefono”.

Tesla non ha mai confermato l’esistenza di questo dispositivo. I prodotti attuali di Tesla, come le auto elettriche, sono già compatibili con i sistemi operativi iOS e Android, quindi un nuovo smartphone sarebbe superfluo, a meno che non ci siano restrizioni da parte di Apple o Google.

Nonostante ciò, il concetto di un telefono firmato Musk continua a circolare, visto come un’estensione della sua visione futuristica. Tuttavia, la verità è che il Tesla Pi Phone non ha mai avuto un prototipo o un piano concreto. L’unico smartphone a marchio Tesla in commercio è un modello rugged prodotto da aziende terze, come il Tesla EXPLR 9, senza alcun legame diretto con Musk.

Attualmente, Tesla è focalizzata sull’espansione della produzione di auto elettriche e sulla crescita di Starlink. Dunque, un progetto smartphone rappresenterebbe una distrazione dalle sue priorità strategiche. Recentemente, SpaceX ha annunciato un accordo con EchoStar per sviluppare un servizio che permetterà agli smartphone di collegarsi direttamente ai satelliti, un passo molto più concreto rispetto alle speculazioni sul Pi Phone.