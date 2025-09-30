Tesla Pi Phone: il misterioso smartphone che non esiste

Negli ultimi anni si sono diffuse voci sul Tesla Pi Phone, uno smartphone che, sebbene non esista, è diventato popolare per alcune caratteristiche innovative come la connessione ai satelliti Starlink e la ricarica solare. Secondo quanto riportato, il dispositivo avrebbe potuto rivoluzionare il mercato telefonico grazie a funzionalità avanzate.

Nonostante il crescente interesse, Elon Musk ha ripetutamente negato l’esistenza di un progetto simile, chiarendo che né Tesla né le sue altre aziende sono coinvolte nello sviluppo di uno smartphone. Musk ha indicato che non considera il settore degli smartphone strategico per i suoi obiettivi aziendali, preferendo dedicarsi a aree come l’esplorazione spaziale, la mobilità elettrica e l’intelligenza artificiale.

Recentemente, il nome del Tesla Pi Phone è tornato in auge con nuove indiscrezioni riguardo a un possibile lancio. Alcuni rumor suggeriscono che il dispositivo potrebbe essere presentato al pubblico con un prezzo di 789 dollari. La notizia è stata alimentata da un’immagine generata da un’intelligenza artificiale, condivisa su Facebook, che mostrava Musk con il presunto smartphone.

Tuttavia, le affermazioni sul telefono sono state amplificate da alcuni articoli sensazionalistici, i quali sostenevano che avrebbe messo in crisi Apple grazie alla sua connessione satellitare e alla ricarica solare, sfidando le attuali soluzioni sul mercato. Anche se SpaceX sta sviluppando un sistema di connettività diretta ai satelliti Starlink, l’integrazione di questa tecnologia nei dispositivi non è ancora realizzata.

Al momento, il progetto di uno smartphone a marchio Tesla rimane una speculazione alimentata dai social media, mentre Musk continua a focalizzarsi su iniziative più ambiziose.