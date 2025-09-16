21.9 C
Roma
martedì – 16 Settembre 2025
Tecnologia

Tesla: Musk investe miliardi e rialza titolo a Wall Street

Da StraNotizie
Tesla: Musk investe miliardi e rialza titolo a Wall Street

Il titolo di Tesla ha registrato un incremento del 3% a Wall Street, con picchi superiori al 7%, dopo che il CEO Elon Musk ha annunciato il suo primo acquisto di azioni sul mercato aperto dal febbraio 2020. Musk ha acquistato 2,57 milioni di azioni a diversi prezzi, per un valore totale di circa 1 miliardo di dollari, un gesto interpretato dagli investitori come un chiaro segnale di fiducia.

Le azioni, nonostante l’aumento, erano in un leggero ribasso rispetto all’inizio dell’anno, anche se il titolo aveva guadagnato oltre il 25% negli ultimi tre mesi. Questo acquisto è il più significativo che Musk abbia effettuato in termini di valore; infatti, il suo ultimo acquisto risale a circa 200.000 azioni per un valore di circa 10 milioni di dollari. Recentemente, Tesla ha anche chiesto agli azionisti di approvare un pacchetto retributivo per Musk, che potrebbe raggiungere 975 miliardi di dollari, legato a obiettivi ambiziosi.

Musk aveva venduto più di 20 miliardi di dollari di azioni nel 2022, durante l’acquisizione di Twitter. La decisione di acquistare azioni ora dimostra una rinnovata fiducia nelle prospettive di Tesla, dopo un primo semestre difficile con vendite globali in calo del 13%. Anche se ha parlato di sviluppi promettenti come i robotaxi, Musk ha avvertito che l’azienda potrebbe affrontare “alcuni trimestri difficili” a causa della cessazione degli incentivi all’acquisto di veicoli elettrici negli Stati Uniti.

Il settore automobilistico di Tesla sta mostrando segni di tensione: secondo Cox Automotive, la quota di mercato dei veicoli elettrici negli Stati Uniti è scesa sotto il 40% e le immatricolazioni sono calate anche nei principali mercati europei. Inoltre, le spedizioni dalla fabbrica di Shanghai sono diminuite nei mesi estivi.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Protezione animali domestici in Italia: salute e sicurezza
Articolo successivo
Olio extravergine d’oliva e salute del fegato in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.