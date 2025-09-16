Tesla: Musk investe miliardi e rialza titolo a Wall Street

Il titolo di Tesla ha registrato un incremento del 3% a Wall Street, con picchi superiori al 7%, dopo che il CEO Elon Musk ha annunciato il suo primo acquisto di azioni sul mercato aperto dal febbraio 2020. Musk ha acquistato 2,57 milioni di azioni a diversi prezzi, per un valore totale di circa 1 miliardo di dollari, un gesto interpretato dagli investitori come un chiaro segnale di fiducia.

Le azioni, nonostante l’aumento, erano in un leggero ribasso rispetto all’inizio dell’anno, anche se il titolo aveva guadagnato oltre il 25% negli ultimi tre mesi. Questo acquisto è il più significativo che Musk abbia effettuato in termini di valore; infatti, il suo ultimo acquisto risale a circa 200.000 azioni per un valore di circa 10 milioni di dollari. Recentemente, Tesla ha anche chiesto agli azionisti di approvare un pacchetto retributivo per Musk, che potrebbe raggiungere 975 miliardi di dollari, legato a obiettivi ambiziosi.

Musk aveva venduto più di 20 miliardi di dollari di azioni nel 2022, durante l’acquisizione di Twitter. La decisione di acquistare azioni ora dimostra una rinnovata fiducia nelle prospettive di Tesla, dopo un primo semestre difficile con vendite globali in calo del 13%. Anche se ha parlato di sviluppi promettenti come i robotaxi, Musk ha avvertito che l’azienda potrebbe affrontare “alcuni trimestri difficili” a causa della cessazione degli incentivi all’acquisto di veicoli elettrici negli Stati Uniti.

Il settore automobilistico di Tesla sta mostrando segni di tensione: secondo Cox Automotive, la quota di mercato dei veicoli elettrici negli Stati Uniti è scesa sotto il 40% e le immatricolazioni sono calate anche nei principali mercati europei. Inoltre, le spedizioni dalla fabbrica di Shanghai sono diminuite nei mesi estivi.