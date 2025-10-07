Tesla Model 3 low cost: opportunità per gli italiani

Tesla ha saputo affermarsi nel mercato delle auto elettriche e ora propone una versione a basso costo. Questo marchio ha contribuito in modo significativo alla crescita del settore, ma il prezzo spesso elevato dei suoi modelli ha suscitato critiche.

La Model 3 è uno dei modelli di maggior successo di Tesla. Si distingue per le sue caratteristiche e ora si presenta con una rinnovata proposta economica, rendendo più accessibile una vettura di alta qualità. Il recente rinnovamento di questo modello ha lo scopo di aumentarne le vendite a livello globale, dopo le difficoltà affrontate da Tesla in passato.

La Model 3 è una berlina con dimensioni che la rendono adatta a cinque passeggeri: 472 cm di lunghezza, 185 cm di larghezza e 144 cm di altezza. Con un motore che sviluppa fino a 283 cavalli e una velocità massima di 201 km/h, rappresenta un mix di prestazioni e comodità.

Un aspetto interessante è la sua idoneità agli EcoBonus, che offre fino a 11.000 euro di sconto governativo. A questo si aggiungono ulteriori 4.000 euro di contributo da parte di Tesla, abbassando il prezzo finale a 24.900 euro, rendendo la Model 3 sempre più competitiva e appetibile per gli acquirenti. Questo approach più economico potrebbe rivelarsi decisivo per incrementare la diffusione delle auto elettriche nel mercato italiano.