Tesla in contenzioso: il destino del compenso di Musk in Delaware

Tesla ha presentato un ricorso alla Corte Suprema del Delaware per ripristinare un pacchetto retributivo record di 56 miliardi di dollari destinato al CEO Elon Musk. L’azienda afferma che questo compenso, uno dei più elevati mai assegnati, è stato approvato dagli azionisti in una votazione nel 2018, considerata particolarmente trasparente.

La mossa segue una sentenza della cancelliera Kathaleen McCormick, che ha annullato il pacchetto, ritenendolo influenzato dalla parzialità del consiglio di amministrazione di Tesla e da un’informativa insufficiente per gli investitori. Tesla sostiene che questa decisione rappresenti un precedente pericoloso, potenzialmente in grado di minare la fiducia degli azionisti e di mettere in discussione l’autonomia decisionale delle aziende. Secondo l’azienda, la votazione degli azionisti ha dimostrato chiaramente il desiderio di premiare Musk per i risultati straordinari ottenuti, tra cui una crescita significativa del valore di mercato di Tesla.

La controversia ha inoltre ripercussioni sul Delaware, noto come paradiso fiscale e sede legale di molte aziende grazie a un sistema giuridico favorevole. Negli ultimi anni, alcune grandi imprese, come Tesla e Dropbox, hanno iniziato a trasferire le loro sedi legali in stati come Texas e Nevada, ritenuti più vantaggiosi per la governance. La sentenza di gennaio è stata vista come un segnale di crescente ostilità nei confronti dei compensi dei dirigenti, spingendo le aziende a riconsiderare il Delaware.

Elon Musk, assente all’udienza, rimane al centro della questione. Anche se la sentenza del 2024 dovesse essere confermata, Tesla ha già predisposto un piano alternativo che garantirebbe a Musk un compenso di 25 miliardi di dollari. L’esito del ricorso potrebbe influenzare significativamente il modo in cui i compensi dei dirigenti vengono regolati negli Stati Uniti, rendendo il caso di particolare interesse per il mondo degli affari.