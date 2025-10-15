Tesla e Cybertruck: vendite deludenti spingono Musk all’azione

Tesla sta affrontando sfide significative con il Cybertruck, un modello inizialmente considerato innovativo. Le vendite del veicolo elettrico si sono rivelate ben al di sotto delle aspettative. Recentemente, Elon Musk ha iniziato ad acquistare scorte di Cybertruck invenduti tramite le sue aziende, SpaceX e xAI, che hanno recentemente acquisito diverse centinaia di unità. Questo viene ufficialmente presentato come un passaggio dai veicoli aziendali a benzina a quelli elettrici, ma i critici suggeriscono che l’obiettivo principale possa essere quello di ridurre l’inventario invenduto e di migliorare le cifre di vendita, attualmente deludenti.

Tesla aveva inizialmente previsto di vendere annualmente fino a 300.000 Cybertruck, ma nel primo trimestre le vendite sono stimate a soli 5.000 unità. Nel frattempo, migliaia di Cybertruck non venduti si accumulano presso lo stabilimento di Austin. Anche significativi abbattimenti dei prezzi non sono riusciti a stimolare una ripresa nelle vendite.

I veicoli acquistati da SpaceX e xAI sono destinati a essere utilizzati in varie località, tra cui Starbase e la fabbrica Starlink. Alcune osservazioni indicano che diversi Cybertruck sono stati recentemente trasferiti al complesso di Starbase, dove potrebbero sostituire veicoli aziendali più vecchi o essere distribuiti ai dipendenti.

In sostanza, Elon Musk sta cercando di affrontare la bassa domanda di Cybertruck attraverso canali interni. Mentre alcuni vedono questa mossa come un approccio pragmatico all’elettrificazione della flotta, altri la criticano come un tentativo di far sembrare migliori le vendite. Resta da vedere se questa strategia allevierà le tensioni per Tesla nel lungo termine, ma per ora l’azienda può tirare un sospiro di sollievo.