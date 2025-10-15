18.7 C
Roma
mercoledì – 15 Ottobre 2025
Tecnologia

Tesla e Cybertruck: vendite deludenti spingono Musk all’azione

Da stranotizie
Tesla e Cybertruck: vendite deludenti spingono Musk all’azione

Tesla sta affrontando sfide significative con il Cybertruck, un modello inizialmente considerato innovativo. Le vendite del veicolo elettrico si sono rivelate ben al di sotto delle aspettative. Recentemente, Elon Musk ha iniziato ad acquistare scorte di Cybertruck invenduti tramite le sue aziende, SpaceX e xAI, che hanno recentemente acquisito diverse centinaia di unità. Questo viene ufficialmente presentato come un passaggio dai veicoli aziendali a benzina a quelli elettrici, ma i critici suggeriscono che l’obiettivo principale possa essere quello di ridurre l’inventario invenduto e di migliorare le cifre di vendita, attualmente deludenti.

Tesla aveva inizialmente previsto di vendere annualmente fino a 300.000 Cybertruck, ma nel primo trimestre le vendite sono stimate a soli 5.000 unità. Nel frattempo, migliaia di Cybertruck non venduti si accumulano presso lo stabilimento di Austin. Anche significativi abbattimenti dei prezzi non sono riusciti a stimolare una ripresa nelle vendite.

I veicoli acquistati da SpaceX e xAI sono destinati a essere utilizzati in varie località, tra cui Starbase e la fabbrica Starlink. Alcune osservazioni indicano che diversi Cybertruck sono stati recentemente trasferiti al complesso di Starbase, dove potrebbero sostituire veicoli aziendali più vecchi o essere distribuiti ai dipendenti.

In sostanza, Elon Musk sta cercando di affrontare la bassa domanda di Cybertruck attraverso canali interni. Mentre alcuni vedono questa mossa come un approccio pragmatico all’elettrificazione della flotta, altri la criticano come un tentativo di far sembrare migliori le vendite. Resta da vedere se questa strategia allevierà le tensioni per Tesla nel lungo termine, ma per ora l’azienda può tirare un sospiro di sollievo.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Tutela degli Animali a Civitavecchia: impegni e polemiche
Articolo successivo
Top serie e film Netflix più visti in Italia questa settimana
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.