Tesla Diner l’innovativo ristorante per ricaricare in USA

Il Tesla Diner propone un’esperienza unica, simile a un episodio di un cartone animato futuristico. Caratterizzato da superfici metalliche, insegne al neon e schermi cinematografici oversize, il diner offre cortometraggi vintage che si sincronizzano con l’audio dell’auto, creando un’atmosfera coinvolgente durante il tempo di ricarica.

Una delle principali attrattive del Tesla Diner è la sua integrazione con i veicoli elettrici. Le 80 colonnine Supercharger disponibili lo rendono la più grande stazione di ricarica rapida al mondo, accessibile a tutti i veicoli elettrici. I clienti con auto a benzina o diesel devono parcheggiare in strada, mentre alcuni contestatori hanno sollevato polemiche, esprimendo il loro dissenso attraverso cartelli provocatori.

L’arredamento del diner rispecchia lo stile degli storici diner americani, con sedute in vinile e camerieri che si muovono su pattini, evocando una sensazione di nostalgia. Tuttavia, la promessa di un servizio ultra-tecnologico, supportato da robot per la distribuzione di popcorn, è stata solo temporanea. I robot, che erano stati utilizzati per l’inaugurazione, sono ora esposti come soprammobili.

Le difficoltà tecniche con l’app hanno causato lunghe attese, compromettendo l’efficienza del servizio. Anche l’apertura 24 ore su 24 si rivela parziale, poiché durante le ore notturne il servizio è riservato solo agli utenti di Tesla, che devono ordinare tramite app e consumare in auto.