Elon Musk stupisce ancora: annuncia che le stazioni di ricarica rapida Tesla, le famose Supercharger, saranno aperte ad altre marche di veicoli elettrici quest’annno.

Musk non ha specificato in quale parte del mondo Tesla aprirà le sue stazioni ai veicoli elettrici di altre case automobilistiche, ma report precedenti hanno suggerito Norvegia, Germania e Svezia come candidati. Una sfida diretta ad altre aziende di ricarica dei veicoli elettrici (che competono con Tesla negli Stati Uniti), come ad esempio ChargePoint, Electrify America, Volta, eVgo, Sema e altri ancora: segno evidente che Musk intende trasformare sempre più la sua società in un’azienda fornitrice di servizi ed energia, non più quindi una marca che produce solo auto elettriche.

(reuters)

La notizia arriva dopo quella del mese scorso, quando il ministro dei Trasporti tedesco dichiarò che stava cercando di convincere Tesla ad aprire la sua rete di ricarica ad altre case automobilistiche per facilitare la ricarica dei conducenti di veicoli elettrici.

Il miglioramento e la liberalizzazione delle infrastrutture di ricarica potrebbe incoraggiare più guidatori ad acquistare veicoli elettrici, fornendo uno stimolo importante al settore.

L’obiettivo di Elon Musk – che ha una rete di ricarica rapida privata e riservata alle Tesla di oltre 25.000 Supercharger in tutto il mondo – è chiaro: dopo aver avuto un notevole vantaggio competitivo su altri produttori di auto elettriche, adesso inizia a fare concorrenza ai fornitori di energia.