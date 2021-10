Stavolta niente tweet, ma una dichiarazione in pompa magna durante l’assemblea degli azionisti: così Elon Musk (a suo modo) rompe gli schemi (rientrandoci) ma lascia sempre tutti di stucco: “Tesla sposterà il suo quartier generale di Palo Alto, in California al Texas”. La nuova sede? Ad Austin, ma l’addio alla Silicon Valley per un’azienda simbolo della zona più innovativa del pianeta, è una scelta clamorosa, anche se Musk ha chiarito che “continueremo ad espandere le nostre attività in California”.

La scelta di Austin non è comunque casuale: qui sorge – anzi sorgerà perché ci vorrà del tempo per raggiungere la piena produzione anche dopo che sarà stato completato – lo stabilimento chiave per lo sviluppo della Tesla. E Musk intende seguire passo passo lo sviluppo dei nuovi modelli concentrando in un solo luogo quartier generale, progettazione e produzione. Proprio come fanno le grandi case automobilistiche di tutto il mondo.

Anche Musk insomma si è accorto che una macchina non è un cellulare e che non è possibile fare come fa la Apple lasciando il cuore dell’azienda in California e la produzione in Cina: lo spostamento della sede da Paolo Alto ad Austin così è molto più che un simbolo. E’ la chiave di volta dello sviluppo futuro della Tesla. Va ricordato infatti che Musk sta aprendo in Cina una fabbrica enorme. Obiettivo: mezzo milione di auto l’anno. E’ il primo al di fuori dei confini nazionali – a Shanghai – per aggirare i dazi della guerra commerciale Cina-USA e per lanciare la sfida globale. Si punta a realizzare il più grande investimento estero per la Tesla e si sa che l’eventuale produzione annuale di 500.000 veicoli della fabbrica cinese aumenterebbe drasticamente la produzione del colosso Usa e consentirebbe un accesso più diretto al più grande mercato al mondo di veicoli elettrici.

Ma c’è di più: la prima linea di produzione di Tesla al di fuori degli Stati Uniti rischia di essere un punto di non ritorno per tutta l’industria perché – si sa – la Cina richiede a tutte le aziende di creare joint venture con imprese nazionali al momento di stabilire impianti di produzione, il che implica la condivisione di profitti e tecnologia con i partner locali. E se la Tesla, simbolo stesso del made in Usa, abbassa la testa, significa davvero che la rivoluzione è alle porte. E se poi questo simbolo abbandona la Silicon Valley forse questa rivoluzione è già oltre la porta.