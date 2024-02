Terzo naufrago de L’Isola dei Famosi 2024: un noto ballerino verso il cast

Un pezzo dopo l’altro sta per prendere forma la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, perché dopo la conduzione andata a Vladimir Luxuria, il posto di opinionista che vede in pole position Elena Guarnieri, adesso è arrivato il nome del terzo naufrago quasi certo della nuova edizione del reality.

Svelato il terzo naufrago de L’Isola dei Famosi 2024: “Un volto di Ballando con le Stelle”.

Lunedì 8 aprile dovrebbe iniziare L’Isola dei Famosi e tra i concorrenti che sbarcheranno in Honduras ci dovrebbero essere Joe Bastianich e Alan Friedman (è stata contattata Rossella Erra ma probabilmente non ha accettato). Poco fa Tv Blog però ha svelato anche il nome del probabile terzo naufrago. Secondo il portale che si occupa di tv a Cayo Cochinos ci sarà anche un famoso ballerino, Samuel Peron. Volto storico di Ballando con le Stelle e vincitore de Il Cantante Mascherato, Samuel per anni è stato alla corte di Milly Carlucci, ma quest’anno potrebbe trasferirsi per qualche tempo a Mediaset. Dalla pista di Ballando alla Palapa il passo è stato breve.

“Oggi siamo in grado di aggiungere un altro potenziale concorrente del reality prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano di Banijay. Samuel Peron a L’isola dei famosi 2024. – si legge su Tv Blog – Il nome in questione è quello di uno dei maestri di ballo più celebri di Ballando con le stelle, ovvero Samuel Peron. Samuel negli ultimi tempi si è già cimentato in altri ruoli sempre nel dorato mondo della televisione. Lo ricordiamo infatti inviato nei programmi del day time di Rai1 Buongiorno benessere, Camper e Weekly. Ora gli toccherebbe questa nuova avventura televisiva, avventura in tutti i sensi visto il contesto, come concorrente a L’isola dei famosi 2024”.

Visto che siamo in tema di ballerini, la produzione potrebbe contattare anche il nostro adorato Vito Coppola. E voi chi vorreste vedere in Honduras?