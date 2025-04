Terzo mandato torna a sorpresa in Cdm, confronto nel governo: cosa sta succedendo

Il tema del terzo mandato dei governatori è tornato al centro del dibattito politico. Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali, ha posto la questione nel Consiglio dei ministri, sottolineando che le disposizioni della Consulta riguardanti il limite dei mandato non si applicano alle Regioni a statuto speciale, come il Friuli Venezia Giulia, guidato da Massimiliano Fedriga della Lega. Questa affermazione ha innescato un confronto all’interno della maggioranza, con Forza Italia e Fratelli d’Italia pronti a opporsi.

Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e rappresentante di Fdi, ha chiarito che non si tratta di uno scontro, ma di un’opportunità di collaborazione. Ha confermato che la questione rimane aperta e ha informato Calderoli prima dell’intervento. Il governo dovrà tornare a discutere la questione, con un termine per l’impugnazione fissato al 18 maggio, come ha specificato Calderoli.

Lollobrigida ha aggiunto che si approfondirà il tema degli statuti speciali, che non influiscono sugli articoli 3 relativi ai diritti elettorali, fermi restando i diritti di elettorato attivo e passivo in tutta Italia. Ha sostenuto che si può discutere dell’eliminazione del limite dei mandati, ma attraverso una legge nazionale.

La discussione odierna è stata descritta come costruttiva, sebbene Fdi in Trentino abbia votato contro il terzo mandato per motivi di metodo. Lollobrigida ha avvertito che stabilire regole diverse per diverse regioni creerebbe una situazione complessa. Ha ribadito che, se la legge venisse impugnata, sarà la Corte a valutare la questione, ma che non ci sarebbero ripercussioni imminenti prima del rinnovo del consiglio provinciale di Trento.