Terzo Mandato: Statuti delle Regioni Speciali in Discussione

Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Provincia autonoma di Trento riguardante il terzo mandato. Il partito di Matteo Salvini ha espresso dissenso verso questa decisione. Il dibattito solleva questioni costituzionali, in particolare sull’applicazione dell’articolo 122 della Costituzione, che potrebbe valere solo per le regioni ordinarie, mentre per le regioni a statuto speciale potrebbero valere le norme statutarie.

Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, sottolinea che l’articolo 122 è un principio fondamentale per garantire un ricambio nelle istituzioni e l’uguaglianza nella competizione elettorale. Senza una specifica deroga prevista dallo statuto regionale, il principio della legge statale dovrebbe applicarsi. Mirabelli aggiunge che sarebbe difficile giustificare limitazioni ai diritti politici che non valgano per tutti i cittadini.

L’impugnazione della legge trentina richiederà un’analisi delle motivazioni del governo e della regione stessa. Esiste una certa discrezionalità legislativa nella definizione dei limiti di mandato, purché siano ragionevoli. Se la Corte stabilisse che la legge statale deve fissare i limiti per tutte le regioni, questi dovrebbero essere applicati uniformemente, come indicato dalla recente sentenza sulla discrezionalità del legislatore statale.

È possibile che, in futuro, cittadini possano contestare eventuali modifiche legislative davanti alla Corte costituzionale. Giovanni Guzzetta, professore di Diritto costituzionale, ricorda che non è da escludere che tali questioni possano essere sollevate dai giudici in riferimento a casi di manifesta infondatezza.

