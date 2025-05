Terzo Mandato: Salvini Difende la Democrazia, Governo Diviso

Durante il Festival dell’economia di Trento, Matteo Salvini ha affermato che solo la Lega sostiene l’idea del terzo mandato per i governatori, considerandola una questione di democrazia e lamentando una generale opposizione in Parlamento. Ha sottolineato che, sebbene la Lega faccia pressioni per il terzo mandato, la maggior parte dei partiti, tra cui il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia e Forza Italia, si opponga a questa proposta, ritenendo che ciò privi i cittadini della possibilità di scegliere.

Intanto, il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge della Provincia autonoma di Trento, che consentirebbe al governatore leghista Maurizio Fugatti di candidarsi per un terzo mandato consecutivo. La Lega ha espressa forte contrarietà a questa impostazione, con i suoi ministri che hanno presentato le ragioni contro l’impugnativa durante la riunione del 19 maggio.

Dall’altro lato, Fratelli d’Italia ha appoggiato l’impugnazione, con interventi del ministro delle Politiche Ue Tommaso Foti e del capo delegazione Francesco Lollobrigida, che ha anche riconosciuto il lavoro del leghista Roberto Calderoli su riforme recenti. Anche Antonio Tajani di Forza Italia e il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati si sono espressi favorevolmente nei confronti dell’azione del governo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha concluso la discussione ora rimanendo in attesa del parere della Corte costituzionale riguardo al terzo mandato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com