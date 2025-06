Terzo Mandato: Politica in Movimento a Sacile

SACILE (PORDENONE) – Durante la celebrazione dei 250 anni della Garbellotto Botti, il senatore De Carlo e il presidente Zaia si ritrovano a discutere della questione del terzo mandato per i governatori. Il ministro Francesco Lollobrigida, presente all’evento, ha affermato che spetta al Parlamento decidere in merito e ha ribadito la disponibilità a dialogare con la Lega, qualora ci sia una richiesta da parte delle Regioni. Il vicepremier Matteo Salvini ha sottolineato l’urgenza di prendere decisioni, in vista delle elezioni previste in autunno.

Il ministro delle Infrastrutture, Luca Ciriani, presente all’incontro, si è allontanato prima di affrontare i tempi di discussione legislativa. Si stima che, con un avvio serio entro la prossima settimana e il consenso di Forza Italia, la legge potrebbe essere approvata entro fine settembre. Tuttavia, senza una pronta azione, il percorso legislativo potrebbe diventare più difficile. Le dinamiche politiche rimangono quindi complesse e in continua evoluzione, rendendo il futuro del terzo mandato un argomento centrale nel dibattito politico attuale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ilgazzettino.it