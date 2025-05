Terzo Mandato: Le Divisioni tra Governo e Regioni

La maggioranza di governo si spacca nuovamente sul terzo mandato dei governatori. Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare una legge della Provincia autonoma di Trento che consentirebbe al presidente leghista Maurizio Fugatti di candidarsi per la terza volta consecutiva. La Lega ha espresso la sua contrarietà, ma non si è svolto un voto formale sul provvedimento. Durante la riunione, i ministri leghisti hanno sostenuto la loro opposizione all’impugnativa, mentre Fratelli d’Italia ha espresso sostegno per quest’azione, mantenendo però un clima di “fair play”.

Il vicepremier Antonio Tajani e il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati hanno approvato l’iniziativa del governo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato la necessità di attendere il responso della Corte costituzionale riguardo al terzo mandato.

Le opposizioni criticano la situazione, parlando apertamente di “crisi di governo”. Il capogruppo dem in Senato, Francesco Boccia, ha sottolineato che “un vicepremier che vota contro il proprio governo in un Paese normale si dovrebbe dimettere”. Anche Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle ha commentato la lite interna, evidenziando come il governo dovrebbe occuparsi delle difficoltà delle famiglie e delle imprese.

Nonostante le tensioni, Tajani ha minimizzato la situazione, descrivendo il dibattito come puramente giuridico. Matteo Salvini ha definito la questione “locale”. Fugatti ha portato le sue preoccupazioni sulla decisione del governo, affermando che si tratta di un attacco alle prerogative della Provincia autonoma. La situazione si complica ulteriormente in Friuli Venezia Giulia, dove ci sono segnali di crisi nel governo regionale, con dimissioni degli assessori della Lega, Forza Italia e della lista civica legata a Fedriga.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com