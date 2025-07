Terzo mandato in FVG: autonomia e sfide politiche al futuro

Il dibattito sul terzo mandato regionale si arricchisce di nuove sfide e discussioni. In particolare, il Friuli Venezia Giulia si distingue per la sua autonomia, fattore che potrebbe influenzare le scelte politiche future.

Mauro Capozzella del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che la questione del terzo mandato è chiusa per le regioni a statuto ordinario, ma rimane aperta per quelle autonome, come il Friuli Venezia Giulia. La decisione della Corte Costituzionale sulla legge regionale del Trentino, che prevede appunto il terzo mandato, è ora attesa con attenzione.

Secondo Capozzella, la regione ha il diritto di fare leva sulla propria autonomia, sancita dalla Costituzione. La maggioranza guidata dal presidente Massimiliano Fedriga, al momento, non ha preso una posizione chiara sull’argomento né ha richiesto una proroga del terzo mandato. Fedriga, infatti, è stato descritto come un presidente molto apprezzato dai cittadini italiani, indicando un forte consenso popolare.

Il vero punto critico resta l’individuazione di un candidato forte per le prossime elezioni del 2028, in un’opposizione che al momento appare frammentata su tematiche come la pace e gli armamenti. Capozzella avverte anche di non ricadere in un gioco di potere manovrato da forze esterne che mirano a spartire posizioni nella regione.

Infine, l’invito è quello di lasciare la scelta nelle mani dei cittadini, puntando su politici con esperienza e competenza nella gestione amministrativa.