Terzo mandato, dimissioni De Luca? La risposta del presidente della Campania

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ribadito con fermezza la sua posizione riguardo al terzo mandato, affermando che non intende dimettersi nonostante l’impugnazione della legge da parte del governo. In una conferenza stampa, De Luca ha dichiarato: “Non è cambiato nulla, vado avanti”. Ha sostenuto che la Campania opererà nel rispetto della legalità e ha espresso fiducia nel suo operato, sottolineando che altre regioni, come Veneto, Piemonte e Marche, non hanno subito le stesse misure di impugnazione per leggi simili, sollevando interrogativi sulla parità delle leggi in Italia. De Luca ha poi annunciato che si difenderanno di fronte alla Corte Costituzionale, con la convinzione che, alla fine, il provvedimento sarà annullato, proprio come successo in passato con l’autonomia differenziata.

In risposta a un invito del presidente del Pd, Stefano Bonaccini, a trovare un candidato comune per il centrosinistra, De Luca ha citato Parmenide per enfatizzare la propria posizione: “L’essere è, il non essere non è”. Questa affermazione riflette la sua determinazione a mantenere il proprio ruolo politico.

Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera, ha commentato il ricorso del governo, dichiarando che sia legittimo e si aspetta che avrà un esito positivo. Rampelli ha affermato che una persona che ricopre il ruolo di governatore per un lungo periodo, come dieci anni, dovrebbe avere la possibilità di evolvere in un’altra dimensione al fine di contribuire all’interesse generale della comunità, evitando un permanere illimitato che potrebbe intaccare il meccanismo democratico e generare delle incrostazioni di potere. Ai suoi occhi, il limite di due mandati è quindi un concetto giusto.

In sintesi, De Luca si mostra determinato a portare avanti il suo terzo mandato nonostante le opposizioni e i ricorsi legali, mentre Rampelli supporta l’idea che un limite di mandati serva a garantire una buona governance senza perpetuare situazioni di potere stagnanti.