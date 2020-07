Terza sconfitta di fila per la Lazio che perde 2-1 in casa con il Sassuolo dicendo in pratica addio alle speranze di restare in corsa per lo scudetto. Sotto un sole implacabile e con una temperatura ben oltre i 30° i biancocelesti si fanno rimontare dagli emiliani, in condizioni fisiche decisamente migliori, che infilano il quarto successo consecutivo alimentando le speranze di conquistare un posto in Europa League. Al vantaggio di Luis Alberto al 33′, replicano nella ripresa al 7 e al 46′ Raspadori, ventenne al 1° centro in Serie A e Caputo. In classifica i capitolini restano fermi a quota 68, a -7 dalla Juventus capolista, mentre i neroverdi sono ottavi con 46 punti, solo 3 in meno del Milan settimo.

