Terzo incomodo tra Aron Piper e Sophie Codegoni: le chat del noto attore

Aron Piper e Sophie Codegoni si sono conosciuti durante l’ultima fashion week milanese e per l’ex gieffina è scattato il colpo di fulmine. Stando alle indiscrezioni i due avrebbero anche passato una giornata insieme nel privato di una camera d’hotel. Ma l’attore spagnolo è davvero preso da Sophie? Di sicuro si sta divertendo, perché in questa “storia” para ci sia un terzo incomodo.

Aron Piper quando gli chiedono si Sophie Codegoni pic.twitter.com/sy2KDYKy4J — cucimi le ali🪡🪽 (@ailemaa21) June 19, 2024

Terzo incomodo nel flirt tra Aron e Sophie.

Deianira Marzano nel programma di Radio Marte, Gente di Marte, ha rivelato che Aron avrebbe scritto a un’altra ragazza: “Ci sono delle novità. Nel corso dell’incontro, in quei giorni tra Sophie Codegoni c’è stato un terzo incomodo, una dona. Tra l’altro è una mia follower, perché lo sai che io sono internazionale e mi seguono tutti. E ho le prove di quello che dico, solo con le prove mi muovo“.

Gabriele Parpiglia è intervenuto per confermare l’esistenza di chat tra Aron e questa ragazza misteriosa: “Prima di venire qui in diretta abbiamo visto tutte le prove perché non vogliamo avere delle querele da nessuno. Ho visto le chat dietro le quinte e ascoltato gli audio, la ragazza però ha chiesto l’anonimato“.

Una cosa pare certa, Sophie sarebbe presissima: “Io ho visto le prove, i messaggi di Aron Piper nella chat, lui corteggiava questa donna. Cosa le scriveva? La stava corteggiando, poi l’ha anche invitata a raggiungerlo a Palazzo Parigi proprio nei giorni in cui lui era con Sophie. Però voglio dire che Sophie è presissima da lui e da quando l’ha conosciuto ha rivelato al migliore amico più volte quanto fosse presa e ho le prove anche su questo. Però Aron Piper si fa anche i fatti suoi. Tra l’altro questa ragazza l’ha anche appeso, gli ha dato il due di picche nonostante fosse Aron Piper. Tra Sophie e Alessandro è finita definitivamente, io ho sentito lui e non c’è possibilità di ritorno. La loro storia adesso è irrecuperabile. Sophie Codegoni scopre adesso che Aron ci ha provato con un’altra“.

Spiace per Sophie, ma questi flirt con tanto di terzi incomodi erano decisamente più interessanti…