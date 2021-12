Open day per la terza dose di vaccino nel Lazio domenica 19 dicembre. Da domani, 14 dicembre, sarà possibile effettuare la prenotazione. Nella regione “grazie alle strutture messe a disposizione da Aiop, si svolgerà l’Open day per un Natale in sicurezza con prenotazioni dei vaccini online. A disposizione oltre 10mila posti”, annuncia l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato.

A partire dalle 14 di domani sarà possibile effettuare la prenotazione sul portale regionale (www.prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). L’elenco delle strutture aderenti all’iniziativa: Nuova Villa Claudia, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1); Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2); Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3); Ini Grottaferrata, Sant’Anna Città di Pomezia e Villa delle Querce (Asl Roma 6); Icot e Città di Aprilia (Asl di Latina); Villa degli Ulivi e S. Anna Cassino (Asl di Frosinone); Nuova Santa Teresa (Asl di Viterbo).