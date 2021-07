SARA’ necessaria una terza dose del vaccino? Il governo di Israele ha annunciato due settimane fa che avrebbe iniziato a offrire una terza dose di vaccino Pfizer agli adulti con immunodeficienze, riservandosi di valutare se rendere la terza dose disponibile agli altri. Pfizer, che nota come i dati del ministero della salute israeliano mostrano come l’efficacia del vaccino nel prevenire l’infezione e i sintomi è declinata nei sei mesi dopo la vaccinazione, anche se l’efficacia nel prevenire l’ospedalizzazione rimane alta, ha annunciato che sta per pubblicare dati sull’efficacia della terza dose e che in agosto chiederà alla Fda americana l’autorizzazione emergenziale.