Terza dose del vaccino anti-covid nella fascia 12-15 anni, al via le prenotazioni. Il ministero della Salute ha emanato la circolare ‘Estensione della raccomandazione della dose di richiamo (booster) a tutti i soggetti della fascia di età 12-15 anni, nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SarsCoV2’, dopo il semaforo verde da parte dell’Aifa.

Nel testo del ministero si raccomanda una dose di vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso. Quanto alle tempistiche per la prenotazione della terza dose sono le stesse previste per gli over 16, cioè dopo almeno 4 mesi dal ciclo primario.

Le prenotazioni sono attive nel Lazio, dalle 24 di oggi venerdì 7 gennaio su: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. In Puglia è possibile prenotare utilizzando il sito ‘lapugliativaccina’, i Cup (centri unici di prenotazione) e i FarmaCup: le somministrazioni partiranno da lunedì 10 gennaio e saranno effettuate negli hub vaccinali, negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nelle farmacie che hanno attivato il servizio e nei centri specialistici di cura per i cittadini con fragilità.

In Lombardia sarà possibile prenotare a partire da sabato 8 gennaio 2022, in Veneto è già possibile prendere appuntamento.