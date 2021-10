Quantunque sia arduo, in materia vaccinale, fare paragoni fra popolazioni diverse di tipo genetico, culturale ed ambientale proveremo ad evidenziare le diverse situazioni epidemiche e prospettive d’uso della cosiddetta terza dose dei vaccini contro Covid-19 fra Israele e Italia. Ricordiamo, in proposito che l’idea di un richiamo vaccinale a breve distanza (alcuni mesi) dalla immunizzazione primaria con due dosi di vaccino è nata, promossa ed in buona misura già implementata in Israele.

Abbiamo preso i dati israeliani dall’ampio report (VRBPAC-09.17.21) presentato all’Ente regolatorio degli Stati Uniti (FDA) qualche settimana fa, e sintetizzato poi nella pubblicazione dei ricercatori del KSM Research and Innovation del Maccabi Healthcare Services. Essi dimostrano che la protezione conferita dal vaccino ad mRNA di Pfizer-BionTech contro la variante delta di Sars-CoV-2 si riduce significativamente a partire dal quarto mese dopo il ciclo di immunizzazione primaria. Specificamente, nella fascia che va dai 60 anni in su, la protezione contro l’ospedalizzazione passa dal 97% dopo 1-2 mesi a meno dell’85% a 6 mesi dalla vaccinazione. Ancor più scende la protezione contro l‘infezione o la malattia lieve, che non necessita di ospedalizzazione.

Vero è che la variante delta è molto trasmissibile e capace di eludere parte della risposta immunitaria protettiva, insomma lontana parente del ceppo virale ancestrale di Wuhan il cui mRNA codificante la proteina spike è stato usato per la vaccinazione. Tuttavia, c’è ormai un solido consenso che non sia la variante di per sé a provocare la diminuzione di efficacia del vaccino ma la caduta di immunità nel tempo. Questo costituisce un solido razionale all’uso di un nuovo richiamo. Il problema è a chi e quando. In Israele si fa a tutti i vaccinabili, cioè dai 12 anni di età e a 5 mesi dalle prime due dosi.

Abbiamo già ampiamente discusso questo importante aspetto quando della terza dose già si parlava senza che ci fossero dati a supporto, né sulla sicurezza né sull’efficacia del richiamo. Facemmo rilevare l’importanza di conoscere questi dati prima di imbarcarsi in un uso generalizzato della terza dose, anche, e forse soprattutto, per l’inevitabile impatto sull’equità di un largo uso della stessa nei Paesi ricchi rispetto alla tuttora limitata disponibilità di efficaci vaccini nei Paesi poveri.

Vorremmo qui evidenziare che una protezione attorno all’85% rimane una signora protezione, che parecchi altri vaccini comunemente usati non possono vantare. Ricordiamo altresì che varie importanti ricerche hanno dimostrato la presenza di ampia memoria immunitaria dopo le due dosi, sostenuta da popolazioni di cellule B e T, capaci di riattivarsi e formare rapidamente anticorpi protettivi in seguito a nuova infezione.

Come ormai vari altri Paesi, inclusi Gran Bretagna e Stati Uniti, anche l’Italia ha deciso di promuovere l’utilizzazione della terza dose del vaccino mRNA iniziando dai soggetti maggiormente vulnerabili e dagli operatori sanitari. Ma quali sono i dati che dimostrano la perdita di immunità a fronte della variante delta nel nostro Paese? In proposito sono utili i reports dell’ISS, in particolare l’ultimo pubblicato qualche giorno fa, in cui si afferma che la protezione vaccinale contro l’ospedalizzazione e il decesso da Covid-19 nella popolazione generale è sostanzialmente mantenuta a distanza di 6-7 mesi dalla immunizzazione primaria.

In particolare, non c’è alcuna caduta di protezione dopo 7 mesi negli operatori sanitari vaccinati con Moderna o Pfizer a gennaio 2021. Un incremento di rischio c’è ma sembra essere quasi tutto a carico dei soggetti immunocompromessi, anziani o fragili per multiple co-morbidità. I dati italiani sono molto più somiglianti a quelli pubblicati recentemente dai ricercatori di Pfizer (postato su MedRxiv) sulla protezione vaccinale nel follow-up a 6 mesi dalle due dosi del trial di fase 3. Mostrano una protezione del 92% contro l’infezione sintomatica e fino al 97% contro la malattia grave. In questa importante pubblicazione sono anche riportate ampie differenze di protezione (dall’86 al 100%) a seconda del Paese in cui è stata fatta la sperimentazione e dell’etnia di appartenenza dei soggetti vaccinati.

In conclusione, i nostri dati non sembrano giustificare una corsa collettiva di tutti i vaccinabili alla terza dose, come in Israele. Una delle ragioni può essere che noi abbiamo vaccinato, con lenta progressione, i due terzi della popolazione solo a fine agosto-inizio settembre mentre in Israele questo ampio livello di popolazione immunizzata era stato già raggiunto a marzo di quest’anno. Più lenta e progressiva potrà essere quindi da noi la caduta dell’immunità anti-infettiva ed è corretta la decisione governativa di puntare a proteggere la fascia di età dai sessantenni in su in cui il rischio di malattia grave aumenta, lasciando per il momento da parte gli adolescenti e le giovani fasce adulte che sono a minor rischio di malattia e potenziale maggior rischio di effetti collaterali significativi. Per questa fasce di età ci potrà essere anche del tempo per valutare come richiamo l’uso di un vaccino diverso da quello di Pfizer-BionTech, meno reattogenico di quelli a mRNA, o a più bassa dose vaccinale, come ha già fatto Moderna con il suo vaccino.

Resta prioritario vaccinare quanti non lo sono ancora neanche con una dose, che non sono affatto pochi, quasi 8 (otto!) milioni di italiani, fra cui quasi tre di ultracinquantenni a rischio di Covid-19 grave. Più in generale, noi, come tutti i Paesi ricchi, dovremmo adesso mantenere gli impegni presi e provvedere velocemente a favorire l’immunizzazione primaria nei Paesi poveri donando il massimo delle quantità di vaccini che ci possiamo permettere, fornendo il massimo sostegno locale per la loro implementazione. E’ stato detto da molti ma è bene ribadirlo: da quella parte del mondo può ancora provenire una variante che potrebbe eludere gli attuali vaccini quali e quante siano le dosi utilizzabili.

*Membro American Academy of Microbiology

** Ordinario di Malattie Infettive, Università Cattolica, Roma