Terrorizzato si aggrappa con le unghie al suo muso, lui pur di salvarlo si getta in acqua

Un salvataggio davvero inaspettato, è stato il cane a capire la situazione e senza esitare portarlo in salvo

Le storie di salvataggi in extremis ci raggiungono ogni giorno, quando si tratta di animali in difficoltà, infatti, sono molte le persone che non temono di rischiare la loro incolumità pur di salvarli. Storie di animali che salvano altri animali, diversamente, sono senza dubbio più rare, soprattutto perché in natura l’unica legge che vale è quella che riguarda il pensare alla propria sopravvivenza. Alcuni animali, come i cani, fanno parte pero dell’eccezione, l’empatia che questi animali sono in grado di provare verso altri esseri viventi non è eguagliabile ed alcune volte li porta a compiere gesti impensabili, come quello compiuto dal cane protagonista del video che sta facendo il giro del mondo.

Salva il gatto nel torrente rischiando la vita: Anche quando questo lo graffia il cane non demorde

L’avversione dei gatti nei confronti dell’acqua è nota a tutti ma in questo caso non si parlava di semplice fastidio ma di un rischio concreto di annegamento per il gatto finito del canale. Le acque fredde e movimentate rischiavano di farlo soccombere ma per fortuna del micio lungo l’argine ha trovato non solo un appiglio, ma anche il suo salvatore.

A vedere la scena e capire il pericolo è stato un cane che sporgendosi con la testa ha cercato di afferrare il gatto con la bocca senza riuscire. Il micio impaurito pur di aggrapparsi continuava infatti a graffiare il cane sul muso con le sue unghie affilate, una situazione che avrebbe fatto demordere probabilmente qualsiasi altro cane dal continuare nella sua impresa.

Questa volta il finale è stato tuttavia diverso, non riuscendo con la bocca il cane ha deciso di tuffarsi in acqua e traghettare letteralmente il gatto a riva. Risalendo sotto al micio l’animale ha fornito un appiglio con la schiena, anche se questa azione sarà costata altrettanto sacrificio soprattutto per via del fatto che il gatto impaurito ha continuato a tenersi aggrappato al cane con le sue unghie.

Alla fine c’è comunque stato il lieto fine ed i due sono riusciti a risalire entrambi sani e salvi, anche se il cane di sicuro non ha avuto la riconoscenza che avrebbe meritato da parte del gatto visibilmente sotto shock. Onore al merito è pero stato dato dal web che ha condiviso il video ormai diventato virale, un video che testimonia ancora quanto i cani sappiano essere straordinari e proprio per questo quanto meritino il nostro più profondo rispetto.