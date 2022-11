Terrorizzato mentre lui gli stringe il collo: il suo sguardo dice tutto

Anche gli animali devono sopportare dei problemi di salute e questo cane non è da meno: l’uomo gli stringe il collo per guarirlo – VIDEO.

Anche gli animali devono affrontare dei problemi di salute legati alla postura come accade per noi umani. Quando si ha mal di schiena un bel massaggio apposito è sempre utile. Ma cosa succede quando un cane ha il collo bloccato? Anche i cani, difatti, vanno portati dal chiropratico quando hanno problemi alla funzionalità della colonna vertebrale. Un video ha fatto il giro del web e mostra come un chiropratico molto abile, rimette in sesto un cane.

Chiropratico stringe il collo del cane: dopo il “crack” arriva il sereno – VIDEO

Una storia a lieto fine per questo cane e il suo problema di salute, il quale ha dovuto rivolgersi ad un fisioterapista chiropratico per poter risolvere il suo problema. La chiropratica è quella disciplina che valuta il corretto allineamento e funzionalità della colonna vertebrale per il giusto funzionamento dell’apparato muscolo-scheletrico.

Ti potrebbe interessare anche >>> Italian Horse Protection: arriva il calendario per raccogliere fondi



Il cane aveva da tempo il collo bloccato, e può essere molto disagevole per un animale non compiere i movimenti che si fanno di solito, o provare dolore nel farlo. Così il proprietario di questo cucciolone in difficoltà lo ha portato da un professionista in grado di alleviargli le due sofferenze. Nel video diventato virale si vede tutta la scena, dalla paura iniziale del cane al rilassamento totale. Il fisioterapista chiropratico all’inizio, con movimenti lenti e decisi, accarezza il collo dell’animale, che nel mentre fa delle facce veramente buffe. Prima di procedere all’operazione vera e propria, l’operatore ha saputo mettere a suo agio il proprio paziente e deve essere stato molto bravo perché il comportamento del cane è stato impeccabile durante tutta la procedura.

Ti potrebbe interessare anche >>> Quando i padroni non ci sono, ci pensa Zezinho: il video del gatto capace di ritirare i pacchi



All’inizio il cane era impaurito e mostrava degli occhi spalancati di sgomento fino al fatidico “crack”. Il chiropratico ha eseguito la manovra necessaria per curare il cane e lui per un momento è restato fermo immobile a causa del movimento brusco. Tuttavia, in seguito, la serenità pervade i suoi occhi e si lascia andare a tenere coccole di sollievo, avendo capito che finalmente il suo collo è sbloccato!