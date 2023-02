Terrorizzata dall’incontro con il cucciolo, accade l’impensabile

Dopo aver adottato un gattino è terrorizzata dall’incontro con il cucciolo che ha già a casa, ma l’evento è sorprendente – VIDEO.

Adottare e portare a casa un nuovo animale è sempre una grande emozione, ma quando si hanno già animali a casa si teme sempre la loro reazione. Questo è quello che è capitato a Valentina Gonzalez, che tramite un video TikTok pubblicato sul suo profilo ha documentato come sia stato l’incontro del suo nuovo gattino e del suo cagnolone.

Qualche giorno fa Valentina Gonzalez ha adottato un gattino ma temeva la reazione del suo cane una volta portato a casa il nuovo membro della famiglia. I suoi timori sono stati tuttavia sorpassati, perché l’animale ha avuto la migliore delle reazioni. È bastato solo un giorno perché il cagnolone si innamorasse del piccolo gattino.

Il video compilation con il primo incontro di questa coppia è stato pubblicato sul profilo TikTok di Valentina, @vaaaaaalentina1. Nella prima scena, il cucciolo appare con un’espressione sospettosa guardando il gattino che si trova in braccio a qualcuno. Poi si vede il piccolino correre per la stanza e il cane dietro di lui che lo scorta amorevolmente.

Poi scoppia l’affetto tra i due, tra coccole e bacini la dolcezza è infinita. A volte si vede il cucciolone leccare il felino, a volte invece è il felino dare bacini. Questa amicizia non convenzionale ha conquistato molti utenti di internet e la sua pubblicazione ha raggiunto oltre 161 mila visualizzazioni e centinaia di commenti: “Avere un cane e un gatto è una delle cose positive“; “Sembra che tutto sia in ordine“; “Sono molto carini insieme“.

@vaaaaaalentina1 Seguiremos informando #perrostiktok #gato #catsoftiktok #petsoftiktok #pets #animals #mascotas #funny ♬ Love You So – The King Khan & BBQ Show