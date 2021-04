Il nome forse più noto è quello di Giorgio Pietrostefani, la cui vita si intreccia a una delle pagine più buie della storia d’Italia, quella dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi. Ma sono nomi di peso anche quelli di Sergio Tornaghi e di Narciso Manenti. Gli Anni di Piombo, quelli del terrorismo, delle esecuzioni per strada, tornano a essere cronaca con gli arresti eseguiti oggi in Francia sulla base di mandati di arresto inoltrati dall’Italia: sette ex terroristi rifugiati in Francia negli anni Ottanta con la cosiddetta Dottrina Mitterrand, più altri tre sfuggiti all’arresto e adesso ricercati, che sembrano chiudere un capitolo durato quarant’anni.

Gli arrestati sono Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi, tutti delle Brigate Rosse, Giorgio Pietrostefani di Lotta Continua e Narciso Manenti dei Nuclei Armati contro il Potere territoriale. In fuga ci sono Maurizio Di Marzio, ex brigatista, Raffaele Ventura, 4 condanne per omicidio, e Luigi Bergamin, tra gli ideologi dei Pac, il gruppo armato di Cesare Battisti. Alcuni di questi nomi sono impressi nella storia di Milano e di Bergamo, come responsabili di attentati omicidi che non si possono dimenticare.

Narciso Manenti, chi è il terrorista arrestato in Francia

“Non c’erano motivi per non eseguire il mandato d’arresto” per Narciso Manenti, l’ex appartenente ai Nuclei armati Contropotere territoriale e la Procura di Bergamo “ha lavorato per dimostrarlo”. Lo ha spiegato il procuratore della città orobica, Antonio Chiappani. L’arresto non era stato eseguito perché, da parte delle Autorità francesi si riteneva che non fosse a conoscenza del processo e quindi fosse stato condannato in contumacia. “In realtà agli atti risulta che ne fosse perfettamente a conoscenza”, ha aggiunto Chiappani all’Ansa.

Manenti, oggi 64enne, era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’appuntato dei carabinieri Giuseppe Gurrieri, ucciso a Bergamo il 13 marzo del ’79 e per altri reati (deve espiare anche 2 anni e sei mesi per ricettazione e porto abusivo di armi e 3 anni e sei mesi per associazione sovversiva e partecipazione a banda armata Nuclei Armati Contropotere Territoriale). Sposato dall’85 con una cittadina francese, su di lui pendevano un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bergamo nell’86 e un mandato di cattura europeo che sarebbe scaduto il 6 luglio del 2023.

L’omicidio il 13 marzo del 1979: l’appuntato Giuseppe Gurrieri aveva appena finito il turno di servizio alla caserma di via Masone e stava portando il figlio dal dottore, in Città Alta. Il medico era Sandro Gualteroni, direttore sanitario del carcere, vero bersaglio dei terroristi, ma la pallottola colpì e uccise il carabiniere. Quando la sentenza è diventata definitiva Manenti era già in Francia, a Chalette Sur Loing, nella Loira. Dove è stato arrestato: lì si è formato una famiglia e ha trovato lavoro come giardiniere. Nel 1987 la Francia aveva negato l’estradizione, ma la procura di Bergamo ha continuato a cercarlo. Il procuratore capo Chiappani aveva da poco chiesto informazioni al ministero sulle pratiche per l’estradizione.

“L’omicidio del carabiniere Giuseppe Gurrieri è del 1979 ma la soddisfazione per noi inquirenti è che il padre è ancora in vita e così come i suoi figli, costretti a crescere senza un genitore, ha potuto vedere giustizia per l’omicidio del figlio”. Lo ha detto il procuratore di Bergamo, Antonio Chiapappani, commentando l’arresto di Manenti. “La soddisfazione – conclude Chiappani – è che anche se dopo tanti anni la giustizia è riuscita a dare loro una risposta”.

Sergio Tornaghi, chi è il terrorista della colonna Walter Alasia arrestato in Francia

Sergio Tornaghi militava nella colonna milanese delle Brigate Rosse ‘Walter Alasia’ ed è stato condannato all’ergastolo per partecipazione a banda armata. Esponente di spicco della colonna è stato condannato anche per propaganda ed apologia sovversiva, pubblica istigazione, attentato per finalità di terrorismo e di eversione, detenzione e porto illegale di armi e violenza provata. Condannato anche per l’omicidio del direttore generale della “Ercole Marelli” Renato Briano e per il concorso negli omicidi del direttore del Policlinico di Milano Luigi Marangoni e del maresciallo Di Cataldo. L’uomo vive da decenni in Francia.

Giorgio Pietrostefani, la condanna per l’omicidio del commissario Calabresi

Giorgio Pietrostefani, fondatore con Adriano Sofri di Lotta Continua, condannato a 22 anni per l’omicidio del commissario Luigi Calabresi. Pietrostefani, tornò volontariamente dalla Francia nel 1997 per il processo e fu arrestato: scarcerato due anni dopo per la revisione del processo, per sottrarsi alla condanna arrivata poi nel Duemila si rifugiò nuovamente da latitante in Francia.

Luigi Bergamin, il terrorista in fuga

Bergamin, oggi 62 anni, è stato condannato in via definitiva a 17 anni e 11 mesi per l’omicidio del macellaio di Mestre Lino Sabbadin. Arrestato in Francia alla fine degli anni ’80 venne però liberato poco dopo. La prescrizione per Luigi Bergamin, uno dei tre ex terroristi in fuga, non è scattata nei mesi scorsi, come sembrava dovesse accadere. Lo stop è dovuto a una pronuncia del tribunale di Milano, che ha dichiarato l’ex ideologo dei Pac “delinquente abituale”.

Raffaele Ventura, il terrorista dell’omicidio Custra sfuggito alla cattura

Raffaele Ventura, scampato all’arresto, è stato condannato in via definitiva a 22 anni di carcere nel 1996: è stato riconosciuto responsabile in concorso morale per l’omicidio del vicebrigadiere Antonino Custra avvenuto nel 1977 in via De Amicis a Milano.