“La mattina del 30 aprile pedalavo sulla mia vecchia bicicletta e meditavo, con immensa tristezza e un po’ di rabbia. Meditavo sul libro che ho letto negli ultimi giorni, Marcia su Roma e dintorni, di Emilio Lussu, parlamentare socialista aggredito dai fascisti, arrestato dalle autorità italiane, confinato nell’isola di Lipari e infine fuggito all’estero per sfuggire agli aguzzini. Un libro bellissimo che consiglio a coloro che vogliono capire cosa sia stato il fascismo e cosa sia l’identità nazionale. Stavo riflettendo e forse anche mormorando tra me e me, come mi capita talvolta di fare quando sono solo e non c’è pericolo che qualcuno mi stia ad ascoltare. Ma a quel punto nella tasca della giacca è suonavo il cellulare. Ho risposto e una voce mi ha detto: vorrei sapere cosa pensa di quello che è successo a Parigi negli ultimi giorni. Si riferiva naturalmente all’arresto di una decina di settantenni rifugiati in Francia per sfuggire a condanne seguite alla loro militanza in gruppi dell’estrema sinistra negli anni ’70, e io, senza por tempo in mezzo, come se continuassi il mio silenzioso monologo, gli ho risposto, senza fare alcun riferimento alla questione specifica: ‘Gli italiani sono un popolo di infami’. Mi dispiace avere detto quella frase perché non la penso, e perché non è vera, come mostra il fatto che Emilio Lussu era un italiano”. Così Franco “Bifo” Berardi, negli anni ’60 militante politico di ”Potere operaio” e storico leader del “Settantasette bolognese” torna sulle parole rilasciate ieri all’Adnkronos a commento dell’arresto degli ex terroristi in Francia.





