“Non sono stato sorpreso della decisione di rimettere in libertà vigilata” gli ex terroristi italiani arrestati mercoledì e gli altri due che si sono costituiti giovedì. “C’è stato un precedente con Marina Petrella, che era stata incarcerata per un periodo abbastanza lungo, e a quel tempo si era valutato se era il caso o meno di tenerla in carcere. Insomma, come per Petrella e per gli altri, il giudice non ha considerato la detenzione imperativa, e di questo non sono né sorpreso né scioccato. Neanche il ministero della Giustizia, e la stessa Cartabia che ho visto ieri, peraltro, ritenevano indispensabile questa misura. La decisione della libertà vigilata è stata accolta serenamente: era ragionevole”. Ad affermarlo all’Adnkronos è l’avvocato dello Stato italiano, William Julié, commentando la vicenda degli ex terroristi italiani degli anni di Piombo per cui è stata richiesta l’estradizione dalla Francia.





