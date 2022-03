Si è tenuta oggi a Roma una cerimonia davanti alla lapide che ricorda il brutale assassinio del magistrato Girolamo Mineverini, ucciso dalle Brigate rosse il 18 marzo 1980. In via Ruggero di Lauria, nel quartiere Prati, è stata deposta una corona della Regione Lazio e della Città metropolitana in memoria di Minervini, che appena il giorno prima dell’omicidio aveva assunto l’incarico di Direttore generale degli istituti di pena. Alla cerimonia, a cui ha partecipato una piccola folla, erano presenti Valentina Grippo per il Consiglio regionale, Federico Ascani per la Città metropolitana e Riccardo Corbucci per il Consiglio comunale capitolino.