terrore o effetto ottico? video

Le telecamere di sorveglianza di un’abitazione hanno rivelato qualcosa di insolito: nel video si vede comparire all’improvviso un gatto “fantasma” che segue un altro felino.

Vedere uno o più gatti che si aggirano per le strade tra le automobili parcheggiate è un episodio piuttosto abituale. Anche vedere un gatto seguito da un altro è qualcosa di comune. Ma se uno dei due felini comparisse all’improvviso e avesse un aspetto alquanto spettrale? Per sapere cosa penserebbero le persone è sufficiente leggere i commenti a un video caricato sul canale YouTube di Caters Clips, che mostra le immagini riprese da una telecamera di sicurezza di un’abitazione. Il particolare filmato ha attirato l’attenzione di oltre ottanta mila spettatori, che si sono trovati a rispondere a un interrogativo davvero particolare: la figura che compare all’improvviso dietro al gatto protagonista del video è dovuta a un effetto ottico? Del resto, i fantasmi non esistono, non è forse così?

La sorella del gatto è morta da poco: di notte dietro al micio cammina una spettrale figura ripresa dalle telecamere di sorveglianza (VIDEO)

Il video è stato inizialmente diffuso da Juliette Bird e Deanna Crawte. Le due donne, visionando i filmati delle telecamere di sicurezza della loro abitazione situata nella contea dell’Essex (nell’Inghilterra orientale), hanno notato qualcosa di piuttosto insolito accadere fuori dalla loro finestra. Le immagini hanno colpito talmente tanto Juliette e Deanna da indurle a chiedere spiegazioni al loro vicino di casa, proprietario del gatto che appare nel filmato visionato dalle due.

Ti potrebbe interessare anche >>> Quando i padroni non ci sono, ci pensa Zezinho: il video del gatto capace di ritirare i pacchi

Dalla registrazione si vede chiaramente un gattino bianco che cammina davanti alle auto parcheggiate. Il micetto, di nome Topsy, è il gatto del vicino di casa delle due donne. Il felino passeggia spesso nei dintorni delle abitazioni ed è molto conosciuto nella zona. La parte sorprendente del video è però la comparsa improvvisa di una figura grigia che cammina dietro al micetto: ma si tratta di un altro gatto?

L’immagine sembrerebbe quasi un effetto ottico dovuto alla luce dei lampioni e alle ombre della sera, creato dalla telecamera stessa; l’immagine però fa pensare anche alla presenza di una figura spettrale, quasi un fantasma, che compare all’improvviso dietro a Topsy. Stupite da quanto visto, le donne hanno mostrato la ripresa al proprietario del micetto, che ha ricordato la recente scomparsa del gatto Liquirice e della sorellina di Topsy, di nome Tilly. Il video, condiviso poi sui social, ha stupito davvero tutti. Tantissimi utenti del web hanno ipotizzato che la figura spettrale fosse il fantasma di Tilly che tornava dal regno dei morti per passeggiare insieme al fratello. Molti altri si sono mostrati invece scettici riguardo queste fantasiose teorie. Del resto, i fantasmi non esistono, giusto? (di Elisabetta Guglielmi)