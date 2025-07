Terribile scomparsa a Ventimiglia, chi è l’ultimo testimone?

Le ricerche per trovare Alain Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso da un campeggio a Ventimiglia, continuano senza sosta. Gli inquirenti hanno identificato un testimone che potrebbe aver visto per ultimo il piccolo, portandolo in caserma per un interrogatorio.

L’uomo ha dichiarato di aver incontrato Alain mentre il bambino cercava il padre. Secondo il suo racconto, lo avrebbe accompagnato lungo una strada vicina, lasciandolo a un bivio. Tuttavia, l’autorità ha riscontrato alcune incongruenze nelle sue dichiarazioni, che hanno indotto gli agenti a perquisire l’abitazione del testimone, senza che questo risulti attualmente sotto indagine.

Le indicazioni fornite dai cani molecolari, utilizzati nelle ricerche, hanno spinto verso l’appartamento del testimone, poiché i segugi non hanno seguito il percorso indicato dall’uomo. Le autorità cercano di valutare l’attendibilità delle affermazioni, essendo questo l’unico testimone finora emerso nel caso.

Alain, originario di Torino e figlio di genitori filippini, era arrivato nel campeggio con la famiglia. Il piccolo si sarebbe allontanato mentre il padre montava la tenda, come mostrano le immagini delle telecamere di sorveglianza. La denuncia della scomparsa è stata presentata dai genitori verso le 19:30, facendo scattare immediatamente le ricerche.

Circa 70 volontari si sono uniti alle forze dell’ordine per scandagliare l’area, che si estende da Latte fino alla costa. Sono stati impiegati droni, cani molecolari e una squadra di sommozzatori per esplorare anche vasche irrigue e piscine. Alain indossava una maglietta bianca e pantaloncini verdi al momento della scomparsa, e le sue foto vengono diffuse per aiutare nel ritrovamento.