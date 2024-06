Terribile incidente per la giovane e famosa cantante, lascia 4 figli. Dove e cosa è successo

La cantante di 32 anni, molto conosciuta nel suo paese, ha perso la vita in un terribile incidente stradale che non le ha dato scampo. Aveva quattro figli

Tragedia in Cile per la morte improvvisa di una cantante 32enne, mamma di 4 figli. L’artista era molto conosciuta e molto apprezzata, per la sua voce, la sua musica, le sue canzoni. Ha avuto un terribile incidente stradale che, purtroppo, non le ha dato scampo. Tutto il paese è in lutto e si stringe alla sua famiglia in questo momento di profondo sgomento e dolore.

Il mondo della musica cilena è in lutto per la perdita della cantante, una grande artista che ha regalato canzoni indimenticabili ai suoi fan. Lascia quattro figli, che dovranno crescere senza la loro mamma, e il marito, che insieme ai bambini erano i pilastri della sua vita.

La famosa cantante aveva festeggiato i suoi 32 anni il giorno prima di perdere la vita in questo terribile incidente stradale. La notizia del decesso, avvenuta intorno alle 6.50 del 15 giugno scorso, è stata data dalla stampa solamente oggi, dopo quattro giorni di silenzio assoluto.

Secondo quanto riportato da fonti di polizia, che stanno indagando per capire cosa sia successo, la cantante era alla guida della sua macchina e viaggiava insieme a un collega. Improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare.

L’auto si è ribaltata sul ciglio della strada, in quel momento bagnata a causa della pioggia. Si era da poco esibita al Festival del Cantar Mexicano e aveva compiuto gli anni proprio il giorno prima di perdere la vita in un modo così tragico e violento.

Chi era la cantante 32enne, mamma di quattro figli, venuta a mancare in un incidente

Ivana Pino Arellano, meglio conosciuta come “La Rancherita de Chanco“, aveva solo 32 anni e tutta una vita davanti, da vivere insieme ai suoi quattro figli e al marito, la sua ragione di vita, come ricorda la comunità dove viveva.

L’incidente ha avuto luogo sulla strada M-80, vicino al paese di Pelluhe, nella regione del Maule. Con lei se ne va una splendida voce, che rappresentava la tradizione musicale del suo paese e, in particolare, della sua città, Chanco, che oggi la piange disperatamente.