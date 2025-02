Terribile incidente: auto entra in uno studio veterinario e si schianta sugli animali – VIDEO

Un video pubblicato online ha suscitato grande preoccupazione per i dipendenti di una clinica veterinaria e per gli animali presenti, a seguito di un grave incidente. Un’auto è entrata nella clinica veterinaria Noah’s Ark Companion Animal Hospital, schiantandosi contro il muro e distruggendo la hall, dove alcuni dipendenti stavano lavorando. Questo evento inaspettato ha creato un’atmosfera di caos, trasformando un ambiente sicuro in un vero e proprio scenario di panico.

L’auto, guidata erroneamente, ha colpito l’ufficio amministrativo, dove al momento dell’incidente si trovavano solo due dei quattro dipendenti. Anche i cani presenti nella clinica hanno vissuto momenti di grande terrore; tuttavia, l’immediata reazione del personale ha evitato conseguenze devastanti e garantito la loro incolumità. I dipendenti hanno rapidamente messo in atto un’operazione di salvataggio per gli animali colpiti. Durante l’incidente, due cani si sono ritrovati intrappolati sotto il veicolo, ma sono stati recuperati senza subir danni gravi.

Le immagini dell’incidente hanno mostrato la violenza dell’impatto e il disastro nell’ufficio, dove la direttrice è stata scaraventata sotto una libreria, ma è riuscita a liberarsi e chiamare i soccorsi. Grazie all’efficienza del personale, sono stati minimizzati i danni e garantito il benessere degli animali. Secondo le ricostruzioni, l’incidente è stato causato dal conducente che ha confuso acceleratore e freno, ma fortunatamente né lui né gli animali hanno riportato ferite gravi.