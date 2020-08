A quattro anni dal terremoto, solo una piccola parte delle 1.700 famiglie di Norcia ha potuto fare ritorno nella propria casa, circa 250. Nel comune umbro in cui nacque San Benedetto si continua a lottare: prima per la ricostruzione, poi per evitare lo spopolamento. Ora anche contro il Covid. “Si è aggiunta emergenza ad emergenza”, dice all’AdnKronos il sindaco Nicola Alemanno. “Non è stato facile per le nostre famiglie passare il lockdown nelle circa 600 soluzioni abitative di emergenza: è stato già complicato farlo in casa, figuriamoci in spazi stretti. Io stesso sto parlando da una ‘casetta’. Abbiamo avuto la sensazione purtroppo che in questo periodo il tema del terremoto sia passato in secondo piano invece questa doppia emergenza avrebbe dovuto richiamare il legislatore a strumenti particolari per queste aree. Questo non è accaduto e ne siamo dispiaciuti”.

