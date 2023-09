Terremoto oggi Napoli, scossa magnitudo 3.2 ai Campi Flegrei

Scossa di terremoto oggi, martedì 26 settembre, a Napoli nell’area dei Campi Flegrei. Tanta paura e gente in strada sin dalle 5.06, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ma non sono stati segnalati danni. Lo sciame sismico ha registrato l’evento maggiore registrato alle 9.10 di magnitudo 3.2. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, si legge in una nota, si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.