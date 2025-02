Terremoto oggi in Croazia, scosse 5.1 e 5.2 avvertite anche in Italia

Oggi, alle 18.43, sono state registrate due scosse di terremoto in Croazia lungo la costa settentrionale, di magnitudo 5.1 e 5.2. Poco dopo, alle 18.52, si è verificata un’altra scossa di magnitudo 3. Queste scosse sono state avvertite anche in diverse località lungo la costa adriatica in Italia.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato a 258 km a sudest di Caorle, in provincia di Venezia. La scossa è stata percepita in 28 comuni del litorale veneto. Nonostante la percezione del tremore, non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Le autorità locali hanno monitorato la situazione e hanno rassicurato la popolazione, evidenziando che, sebbene il terremoto fosse avvertito, l’intensità del fenomeno non ha causato conseguenze gravi. La sismicità della zona è stata oggetto di studio negli ultimi anni, e simili eventi non sono rari nella regione adriatica.

Consapevoli dell’importanza della sicurezza, si è invitato la popolazione a rimanere vigile e a seguire le indicazioni delle autorità competenti. La situazione è stata tenuta sotto controllo per valutare eventuali replicazioni o scosse successive. Si è inoltre ricordato di mantenere la calma e di avere un piano di emergenza in caso di eventuali eventi futuri. La protezione civile e i servizi sismologici continueranno a monitorare l’area per garantire la sicurezza dei cittadini.