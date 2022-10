Terremoto oggi in Calabria, scossa magnitudo 5.1

Terremoto di magnitudo 5.1 nella serata di oggi sulla Costa Calabra nord occidentale, nel cosentino. A quanto segnala l’Ingv, la scossa è stata avvertita alle ore 22.42 a una profondità di 286 km ed è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione non solo nel Cosentino, ma in tutta la Calabria. Segnalazioni infatti arrivano anche dal catanzarese, dal vibonese e dal crotonese, dalla piana di Gioia Tauro e da Reggio Calabria. Al momento non sarebbero pervenute richieste di soccorso o segnalazioni di danni alla sala operativa dei vigili del fuoco.