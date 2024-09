Terremoto oggi al largo di Trapani, scossa percepita alle Egadi

Il 21 settembre 2024, alle 5:00 del mattino, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4,1 nel Tirreno meridionale, al largo di Trapani. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’epicentro del sisma si trovava a 1,2 km di profondità. Il terremoto è stato avvertito non solo a Trapani, ma anche nelle città vicine come Marsala, Mazara del Vallo e nelle isole Egadi. Gli abitanti della zona hanno percepito chiaramente la scossa, ma non si segnalano al momento danni significativi o feriti. Le autorità locali e l’Ingv monitorano la situazione e forniscono aggiornamenti sulla stabilità sismica della regione.

