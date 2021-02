Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi sembrava chiuso con l’arrivo di Andrea Cerioli e quello di Ilaria Galassi al posto di Daniela Martani, ma così a quanto pare non è.

Il portale televisivo TvBlog, infatti, oggi ha snocciolato altri nomi al posto dei sopracitati: dopo aver confermato Simone Paciello (alias Awed), Elisa Isoardi, Angela Melillo, Carolina Stramare, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, il visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Brando Giorgi, Valentina Persia, Vera Gemma, Daniela Martani, Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, ha aggiunto un quartetto di novelli naufraghi.

La prima è Francesca Lodo, ex letterina di Passaparola che aveva già sostenuto il provino, mentre gli altri tre sono delle new entry a tutti gli effetti: ci sarà Beppe Braida (cabarettista di Zelig), Roberto Ciufoli (comico storico della Premiata Ditta) e Drusilla Gucci, che neanche Google mi ha aiutato a scoprire chi sia.

Via Tv Sorrisi & Canzoni, la Basi ha così parlato del nuovo cast.

“Il cast sta venendo bene. Quello che posso anticipare è che abbiamo scelto personaggi per la gran parte inediti o che non hanno mai fatto un reality. Quindi la selezione è molto difficile! Saranno 16. Quando finirà il reality? Può darsi che finiremo a Natale! No, scherzo: io resto tre mesi poi a giugno voglio andare a Sabaudia”.