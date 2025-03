Terremoto nei Campi Flegrei: Dalla Paura alla Rabbia, la Crisi dei Soccorsi

Nei Campi Flegrei, un intenso sciame sismico ha colpito la regione, culminando con una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 tra mercoledì 12 e giovedì 13 marzo. L’evento ha creato panico tra i residenti, da Pozzuoli a Bagnoli, spingendo molte persone a cercare rifugio nell’ex base Nato, trasformata in un luogo di emergenza per trascorrere la notte in auto. Dopo il terremoto, numerosi cittadini hanno condiviso le loro esperienze scioccanti tramite video, esprimendo il loro terrore e la difficoltà nel trovare aiuto. I vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di interventi, con alcuni che ancora attendevano i soccorsi a causa dell’ampiezza della situazione.

Le testimonianze degli abitanti riflettono la gravità della situazione: “Pensavo di morire”, “Mai avuto così tanta paura” e “Il tetto di casa mia è crollato” sono solo alcune delle frasi che incarnano la paura e lo stress vissuti da chi si trovava nel mezzo del sisma. L’emergenza ha messo a dura prova non solo la popolazione locale, ma anche i servizi di soccorso, che si sono trovati a fronteggiare un numero elevato di richieste di aiuto e interventi immediati. Questo evento ha nuovamente sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza sismica nella zona, già nota per la sua attività vulcanica. La risposta delle autorità e il supporto alla popolazione rimangono cruciali per affrontare le conseguenze di questo terremoto e garantire la sicurezza dei residenti.