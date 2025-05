Terremoto Mediaset: Il Conduttore Amato Passa in Rai

Paolo Bonolis tornerà sulla Rai nel 2026 con un rinnovato “Il senso della vita”, dopo 14 anni di assenza. Questo revival, atteso dai fan, segna un’importante fase della carriera del conduttore, che ha trascorso gli ultimi anni con Mediaset. Il programma, pur mantenendo il focus sulla riflessione sul significato dell’esistenza, subirà modifiche per adattarsi alle sensibilità contemporanee, con un possibile cambio di titolo.

La notizia, confermata da fonti nel settore televisivo, sottolinea come Bonolis non sia attualmente vincolato da un’esclusiva, permettendogli di avviare nuove collaborazioni. Rimarrà intanto un volto noto su Canale 5 come giudice di “Tu si que vales”, ma il suo futuro sembra orientato verso la Rai, dove il collegamento con Giampaolo Rossi, attuale amministratore delegato, potrebbe facilitare il suo rientro.

Il ritorno di Bonolis, descritto come ben pianificato, promette di apportare freschezza e innovazione nel prime time della Rai, ridefinendo la sua presenza nel panorama televisivo italiano. Con il rinnovato format, si prevede di coinvolgere un pubblico più vasto, mantenendo però intatta l’essenza del programma e lo stile distintivo del conduttore.

