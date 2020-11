Sono passati 40 anni dal terremoto dell’Irpinia che costò la vita a quasi 3mila persone. Era il 23 novembre del 1980, un sisma che smosse l’italia verso una solidarietà incondizionata. Tra i testimoni di quel dramma c’era anche Antonio Mancinetti, Generale di Brigata (Ris) 1° Battaglione bersaglieri ‘La Marmora’ dell’Esercito, che insieme ai suoi partì da Civitavecchia direzione Avellino per prestare soccorso. “Avevo 28 anni ed ero un giovane tenente che gestiva la parte logistica. Non potrò mai dimenticare la chiamata del mio comandante. Ero a cena dai miei futuri suoceri, ‘vieni in caserma mi disse, c’è stato un terremoto devastante in Irpinia, dobbiamo partire'”, racconta all’Adnkronos Mancinetti.

