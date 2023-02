Terremoto – Dopo oltre 10 giorni, si scava senza sosta: ritrovati vivi

A dieci giorni dal violento terremoto si scava ancora senza fermarsi: immensa gioia per i cuccioli ritrovati vivi sotto le macerie.

Attimi di grande emozione, in diretta dal Medio Oriente, dopo il miracoloso ritrovamento di molti pelosetti. Gli animali erano rimasti, per più di dieci giorni, intrappolati tra i resti degli edifici, caduti rovinosamente al suolo in seguito alla violenta scossa di magnitudo 7.8 che aveva colpito la Siria e la Turchia.

Cuccioli di cane ed altri esemplari in età più avanzata, talvolta rimasti bloccati fino a quel momento assieme ai loro rispettivi proprietari o a persone a loro sconosciute, sono stati localizzati e infine estratti dalle macerie dai soccorritori.

“Dopo 122 ore: un cane e due cuccioli sono stati estratti dall’ammasso di detriti di un edificio completamente distrutto“, scrive @RealMiBaWi, riportando alcuni scatti degli emozionanti ritrovamenti. I cuccioli erano disidratati e particolarmente spaventati dalla situazione di sopravvivenza a cui erano stati costretti, ma per fortuna – rispondono gli utenti commossi dalla scena – “ce l’hanno fatta“.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

Un’altra buona notizia, nel frattempo, è stata condivisa anche dalla pagina di “World Animal News” tramite l’incoraggiante condivisione di un toccante filmato, apparso sulla dashboard di Twitter soltanto lo scorso 16 febbraio.

Good News! This dog was just reunited with their family in #Turkey following the devastating earthquake.🙏💖🐕@ifawglobal’s partner, @HaytapOfficial, continues to help animals on the ground.

We hope this moment of pure joy (& tail wags) brings a smile to your face! 💞 pic.twitter.com/8hAsxkuMaf

— World Animal News (@WorldAnimalNews) February 16, 2023