Un terremoto di magnitudo 4,3 (e profondità di 38 km) è stato avvertito alle 12.53 nella zona tra Pesaro e Urbino. In particolare a Osimo, Ancona, Jesi si è sentita fortissimo. C’è chi parla di aver percepito ‘una bastonata assurda’, dal terzo piano di un edificio.

Si è trattata di una scossa breve ma intensa come viene segnalato su twitter dai follower di Ingvterremoti. L’epicentro è stato in provincia di Pesaro Urbino a 3 km a nord di Montefelcino. La forte scossa è stata percepita in tutto il Pesarese e anche in provincia di Ancona. Molte le chiamate ai vigili del fuoco ma al momento non risultano invece segnalazioni di danni o di persone ferite.