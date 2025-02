Terremoto di magnitudo 4.3 a Vibo Valentia, la situazione attuale in Calabria

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 si è verificata il 26 febbraio 2023 alle 19:11 al largo di Gioia Tauro, in Calabria, a una profondità di 182 chilometri. L’epicentro del terremoto è stato localizzato in mare aperto, a circa 40 chilometri da importanti città come Gioia Tauro, Milazzo e le isole di Lipari e Stromboli. Nonostante la magnitudo significativa, il fatto che il terremoto sia avvenuto in una zona remota ha impedito danni a cose o persone.

Le vibrazioni sono state avvertite anche in alcune zone della Sicilia nordorientale, sebbene il terremoto si sia verificato a oltre 30 chilometri dalle coste italiane. I media locali hanno riportato che la popolazione calabrese e siciliana ha percepito delle scosse, ma queste erano già attenuate e non hanno causato danni. La grande profondità dell’ipocentro ha ulteriormente ridotto gli effetti in superficie, e non sono state segnalate onde anomale.

Negli ultimi mesi, l’area tra le isole Egadi, Calabria e Sicilia ha registrato altre attività sismiche. Nelle 72 ore precedenti al terremoto del 26 febbraio, si sono verificate altri due eventi sismici di magnitudo tra 2 e 3 gradi nelle vicinanze dell’epicentro. Le mappe di scuotimento del suolo hanno confermato che l’impatto del sisma sulle coste italiane è stato minimo. Ma nonostante la situazione, la popolazione locale ha vissuto del timore, specialmente in concomitanza con le scosse che si sono susseguite.