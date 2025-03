Terremoto di magnitudo 3.4 nello Stretto: Aggiornamenti tra Reggio Calabria e Messina

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata giovedì 13 marzo alle 21.23 nello Stretto di Messina, tra Reggio Calabria e Messina. L’epicentro è stato localizzato a 11 chilometri al largo della costa di Reggio Calabria, con una profondità di 14 chilometri. La tremenda scossa è stata avvertita dalla popolazione delle province interessate, ma secondo i vigili del fuoco e i carabinieri, non sono state ricevute richieste di soccorso e non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Numerosi utenti hanno segnalato la scossa sui social, dalla quale alcuni residenti hanno scelto di uscire in strada per precauzione. I comuni vicini all’epicentro comprendono Motta San Giovanni (7 km), Montebello Ionico (12 km), Cardeto (14 km), Roghudi (16 km), Scaletta Zanclea e Itala, nel Messinese (15 e 17 km).

Inizialmente, l’attenzione era alta in Italia dopo una scossa più forte registrata ai Campi Flegrei, tra mercoledì 12 e giovedì 13 marzo, con magnitudo 4.4 e un ipocentro a soli 2 chilometri di profondità. In questo caso, sono stati riportati danni, specialmente a Pozzuoli, dove i Vigili del fuoco hanno intervenuto per liberare una donna rimasta intrappolata sotto il crollo del controsoffitto della sua casa. Pur avendo subito alcune ferite, la donna non ha riportato gravi conseguenze e si è reso necessario eseguire verifiche di stabilità su 9 edifici nel comune del Napoletano. La situazione è in continua evoluzione.