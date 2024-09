Terremoto di magnitudo 3.3 a San Costantino Albanese: aggiornamenti dalla Basilicata

Il 13 settembre, poco prima delle 7, un terremoto di magnitudo 3.3 ha colpito San Costantino Albanese, nei pressi di Potenza. L’evento sismico, registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 6:55, ha avuto una profondità di circa 294 chilometri. L’epicentro si è trovato a circa 80 chilometri da Potenza, specificamente nella zona del Pollino. Fortunatamente, non sono stati riportati danni a persone o cose.

I comuni situati entro un raggio di 20 km dall’epicentro includono San Paolo Albanese, Terranova di Pollino, Cersosimo, Noepoli e molti altri, coprendo tre province, Potenza e Cosenza, con una notevole presenza di abitazioni e infrastrutture.

In caso di terremoti, è fondamentale seguire alcune linee guida pratiche fornite dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa Italiana. È importante sapere cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, a seconda che ci si trovi all’aperto o al chiuso. La prima cosa da fare è raggiungere le aree di attesa designate nei piani di emergenza comunali.

Alcuni comportamenti consigliati comprendono l’evitare di utilizzare il telefono per non congestionare le linee e non prendere veicoli, così da liberare le strade per i mezzi di soccorso. Chi vive in zone ad alto rischio sismico dovrebbe avere a disposizione un kit di emergenza che includa una cassetta di pronto soccorso, torce, radio portatile ed estintori.

È essenziale anche conoscere la posizione dei rubinetti del gas e dell’acqua, oltre all’interruttore generale della luce. Le librerie e i mobili pesanti devono essere fissati ai muri, e gli oggetti pesanti non dovrebbero essere posizionati su mensole alte.

Se si è all’interno durante un terremoto, è consigliato cercare riparo sotto a un tavolo robusto o vicino a una porta di un muro portante, evitando mobili e oggetti che possano cadere. Se ci si trova all’esterno, è meglio stare lontani da edifici e linee elettriche, nonché da aree soggette a frane.

Essere preparati e informati è cruciale per la sicurezza propria e altrui durante eventi sismici, quindi è sempre utile consultare la classificazione sismica del comune di residenza e i relativi piani di emergenza.