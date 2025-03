Terremoto di magnitudine 4.6 colpisce la provincia di Foggia, avvertito anche a Bari

Una scossa di terremoto è stata registrata in provincia di Foggia alle 20:37, con una magnitudo di 4.6, avvertita anche a Bari e in diverse altre regioni, tra cui Molise, Basilicata e Abruzzo. L’epicentro è stato localizzato nella zona della Costa Garganica, a una profondità di 1 km, con segnalazioni specifiche dalla zona del Vulture-Melfese. La scossa ha provocato panico e molti residenti, specialmente a Termoli, sono scesi in strada spaventati; in alcuni edifici alti la scossa è stata percepita in modo particolarmente intenso. Nonostante la paura diffusa, al momento non risultano danni a cose o persone.

Dopo la prima scossa, alle 20:42 è stata registrata un’altra scossa di magnitudo 2.9 e, successivamente, alle 21:00 un’altra di magnitudo 3.8, seguita da un’ulteriore scossa alle 21:02 di magnitudo 2.6. Le autorità locali, insieme alla Protezione Civile, stanno monitorando la situazione e hanno ricevuto diverse segnalazioni da cittadini preoccupati. Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha dichiarato che non ci sono stati richieste di soccorso e che si è subito attivato un contatto con i comuni e le strutture locali di Protezione civile.

Le scosse sono state registrate nei comuni di Lesina e Sannicandro Garganico, evidenziando l’attività sismica continua nella regione. Nonostante la paura tra la popolazione, è stata confermata l’assenza di danni significativi.