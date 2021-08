La buona notizia è che la macchina, dopo essersi lentamente messa in moto, ha accelerato. Ma il timore è che il motore s’ingolfi. Il commissario straordinario di governo per la ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, definisce quello del Centro Italia come “uno dei più grandi cantieri d’Europa, se non il più grande”. Nel suo 3° rapporto, presentato per il quinto anniversario del terremoto, fa il punto della situazione al 30 giugno 2021 e certifica che, di cantieri, ne sono stati autorizzati e finanziati 10.263: metà in corso d’opera e metà già chiusi, con il risultato di restituire una casa a 12 mila famiglie.

Era il 24 agosto 2016, quando una forte scossa rase al suolo Amatrice e Accumoli, nel Reatino, e Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Era l’inizio di una serie di eventi sismici che avrebbero tormentato Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio fino al gennaio 2017. Il bilancio fu pesantissimo: 300 morti, 24 miliardi di euro tra costi e danni disseminati su un’area di ottomila chilometri quadrati, 600 mila persone coinvolte e 65.000 sfollati. Tra loro ci sono i destinatari delle 12 mila abitazioni riconsegnate e delle altre 13 mila in fase di recupero.

Decolla la ricostruzione privata

Come si legge nel rapporto, le domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione di immobili lesionati sono cresciute del 48% in un anno e sono arrivate a quota 20.669. Esse riguardano 50 mila unità a uso residenziale e 1.150 stabilimenti produttivi, per un importo globale di 5,4 miliardi di euro. Si tratta di quasi un terzo delle richieste che, realisticamente, il commissario s’aspetta di ricevere: gli edifici dichiarati inagibili dopo il sisma erano circa 80 mila, ma si considera che non tutti i proprietari siano interessati a sistemarli.

“Al 30 giugno 2020 – spiega Legnini – le pratiche approvate e, di conseguenza, i cantieri aperti erano 5.325; ora sono 10.263. Negli ultimi dodici mesi, quindi, il loro numero è raddoppiato rispetto al totale dei quattro anni precedenti. Nel complesso, sono stati assegnati 2,7 miliardi di euro e ne è stato erogato poco più di uno. Possiamo dire che ormai la ricostruzione privata è decollata”.

Tra i fattori che hanno aiutato a superare la paralisi ci sono la semplificazione del procedimento e la fissazione del termine massimo di 90 giorni per la sua conclusione. Mentre il servizio di assistenza risponde a centinaia di quesiti, a breve sarà varato un Testo unico per raccogliere e armonizzare le norme in materia. Visto che valutare i danni è stato particolarmente difficile per la vastità del territorio e il ripetersi delle scosse, si è anche avviata una ricognizione: a tale scopo, entro il prossimo 30 settembre si può esprimere l’intenzione di chiedere il contributo e per quale cifra tramite la piattaforma telematica del commissario.

Le difficoltà e i prezzi dei materiali in rialzo

Tuttavia – scrive Legnini nell’introduzione al rapporto – gli sforzi compiuti non bastano a “invertire la tendenza storica allo spopolamento, aggravata dalle due drammatiche emergenze, quella post sisma e quella legata alla pandemia. I dati, infatti, indicano che gran parte della ricostruzione deve ancora essere realizzata, che solo alcuni cittadini sono riusciti a rientrare nelle case o stanno per conseguire l’obiettivo e che le condizioni di sofferenza persistono”.

Ed emergono ulteriori ostacoli. Le 2.659 imprese capofila e i settemila professionisti abilitati per la ricostruzione potrebbero non essere in grado di affrontare l’impressionante mole di lavoro, anche a causa dei limiti al cumulo degli incarichi, così come rischia di andare in tilt l’apparato tecnico-amministrativo che guida le operazioni. Intanto, si è registrato “un aumento vertiginoso dei prezzi dei materiali” che ha costretto il commissario ad adeguare l’ammontare degli aiuti.

La sfida della ricostruzione pubblica

Muove timidi passi la ricostruzione pubblica. A partire dai borghi e dai centri storici distrutti. Nel primo semestre del 2021 si sono sbloccati circa mille interventi, con 169 cantieri attivi e 251 conclusi. La spesa effettiva è stata di 144 milioni di euro (a fronte dei 62 investiti l’anno scorso) per un totale che si avvicina a 411 milioni. Tra i 2.619 progetti sono compresi i 936 per le chiese, i 316 per l’edilizia residenziale e i 250 per le scuole; ma pure quelli per opere di urbanizzazione o ripristino di dissesti idrogeologici, per municipi, cimiteri, impianti sportivi, caserme e ospedali. Poi ci sono i beni culturali: palazzi, cinte murarie, teatri, musei.

Innanzitutto, però, occorre mettere in sicurezza ciò che non lo è e togliere le macerie: finora ne sono state rimosse e smaltite due milioni e mezzo di tonnellate; ne rimangono 165 mila tonnellate, oltre a quelle che deriveranno dalle demolizioni effettuate direttamente dai privati.

A dare impulso alla mano pubblica sono state le ordinanze speciali che hanno consentito al commissario di esercitare poteri in deroga e di velocizzare l’iter burocratico. Ne sono state emanate 25 (tra cui una dedicata alla città di Amatrice, una per la Basilica di San Benedetto di Norcia e una per l’Università di Camerino) e varie sono pronte. “Abbiamo 1.365 cantieri già finanziati – continua Legnini – se manterremo il ritmo attuale, potremo legittimamente sperare che la ricostruzione abbia una durata ragionevole. A cinque anni dal terremoto, stiamo riducendo il ritardo accumulato”.

Le risorse e il “pacchetto sisma” del Pnrr

Infine, il capitolo delle risorse. Alle misure previste dalle leggi di Bilancio, dalla contabilità speciale del commissario e dal “Recovery Plan” si aggiungono quelle stanziate da due nuovi strumenti. Il Contratto istituzionale di Sviluppo, che mette sul tavolo 160 milioni di euro da utilizzare sia per la ricostruzione sia per la ripresa dell’economia nei posti più colpiti. Ma soprattutto il Fondo complementare al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, che stanzia 1,78 miliardi di euro per le zone dell’Italia centrale ferite dalle scosse del 2016 e del 2009.

Il “pacchetto sisma” del Pnrr distingue due tipologie di azioni da intraprendere da qui al 2026: da un lato, i programmi per l’efficienza energetica, la mobilità pulita e la transizione digitale; dall’altro, la valorizzazione del settore agroalimentare, della cultura e del turismo, ma pure la creazione di centri di alta formazione e ricerca.

“È un’opportunità unica, perché la rinascita dev’essere materiale, economica, sociale e improntata ai principi della sostenibilità”, conclude il commissario. Che nel rapporto cita anche “la cura della trasparenza e della legalità”, contro il pericolo d’infiltrazioni criminali, speculazioni e sfruttamento del lavoro che è sempre concreto.